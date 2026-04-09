Ушел из жизни академик РАН Виктор Драгавцев

Академик РАН, генетик и бывший директор Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова Виктор Драгавцев умер на 91-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба института на официальном сайте.

Ученый ушел из жизни в ночь с 7 на 8 апреля.

«С Виктором Александровичем уходит и целая эпоха из жизни ВИР.<…> Он принадлежал к той плеяде деятелей, чья жизнестойкость и энергия, смелость и неравнодушное отношение к горячо любимому делу помогли отечественной науке сохранить свою организационную целостность в непростые 1990 — 2000-е годы», — отметила директор ВИР имени Вавилова, член-корреспондент РАН Елена Хлесткина.

Драгавцев родился в 1935 году в Краснодарском крае, а в 1958 окончил Казахский сельскохозяйственный институт. Институт Вавилова он возглавлял с 1990 по 2005 год. После этого ученый продолжил научную работу в Лаборатории экологической генетики и селекции.

За годы карьеры Драгавцев опубликовал более 500 научных работ, в том числе 20 монографий, получил патенты и подготовил десятки кандидатов и докторов наук. В разные годы его награждали научными медалями, орденом Дружбы и званием заслуженного деятеля науки России.