Урожай подсолнечника превысил миллион тонн в Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что аграрии региона собрали более одного миллиона тонн подсолнечника. Половина посевных площадей уже обмолочена, написал saratov24.tv .

На данный момент обмолочено 800 тысяч гектаров. Лидерами по намолоту стали Пугачевский (66,1 тысяч тонн), Марксовский (55,1 тысяч тонн) и Самойловский (51,8 тысяч тонн) районы. Наивысшая урожайность зафиксирована в Аркадакском, Турковском и Балашовском районах.

Саратовская область продолжает лидировать в Приволжском федеральном округе по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур. План министерства сельского хозяйства России по сбору пяти миллионов тонн зерна будет выполнен в полном объеме, подчеркнул Бусаргин.