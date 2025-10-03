Урожай подсолнечника превысил миллион тонн в Саратовской области
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что аграрии региона собрали более одного миллиона тонн подсолнечника. Половина посевных площадей уже обмолочена, написал saratov24.tv.
На данный момент обмолочено 800 тысяч гектаров. Лидерами по намолоту стали Пугачевский (66,1 тысяч тонн), Марксовский (55,1 тысяч тонн) и Самойловский (51,8 тысяч тонн) районы. Наивысшая урожайность зафиксирована в Аркадакском, Турковском и Балашовском районах.
Саратовская область продолжает лидировать в Приволжском федеральном округе по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур. План министерства сельского хозяйства России по сбору пяти миллионов тонн зерна будет выполнен в полном объеме, подчеркнул Бусаргин.