Урожай персика, черешни и сливы в Крыму сократится из-за заморозков на 20%

Весенние заморозки не прошли без следа для Крыма: по предварительным оценкам, урожай персика, черешни и сливы в этом году будет меньше на 20%. Об этом со ссылкой на заявления регионального министра сельского хозяйства Дениса Кратюка сообщило РИА «Новости» .

«Первыми из-за заморозков пострадали ранние косточковые культуры: черешня, слива и, конечно же, наш крымский персик. На данный момент имеем минус 15-20% черешни и минус 20% по персику и сливе», — сказал он.

Министр добавил, что две волны заморозков, накрывшие Крым в начале и в конце апреля, также негативно повлияли на орехоплодные культуры.

Ранее председатель Регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» республики Татьяна Олейник объявила, что холода уничтожили урожай на 40-45% абрикосовых деревьев.

Несмотря на то, что ягод и фруктов в этом сезоне будет меньше обычного, урожай дадут более поздние сорта.