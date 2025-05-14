«Урожай явно недостаточен». Россию ждет рост цен на ягоды и фрукты

Стоимость фруктов и ягод в российских магазинах увеличится из-за плохого урожая в Крыму. Об этом в разговоре с 360.ru заявил экономист, аналитик, кандидат экономических наук Николай Кульбака.

«Безусловно, плохой урожай приведет к росту цен, но говорить, что этот рост будет очень сильным, пока рано. Это зависит от очень многих факторов, в том числе от того, как будет импорт идти, как изменится курс рубля, санкционная политика по отношению к России и многие другие вещи», — сказал он.

Эксперт отметил, что дефицит собственных фруктов и ягод — не новое, а стандартное для России явление, которое решается импортом из других стран.

«Мы никогда не покрывали свое потребление и не можем себя снабдить полностью фруктами и овощами. У нас все равно пойдет импорт, потому что все-таки у нас зона выращивания для фруктов не очень хорошая, а там, где они есть, их очень мало», — заключил экономист.

Ранее министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк предупредил о том, что из-за весенних заморозков, которые накрыли регион в начале и конце апреля, урожай персика, черешни и сливы в этом году будет сократится на 20%.

Председатель Регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Крыма Татьяна Олейник также сообщала об уничтожении урожая на 40-45% абрикосовых деревьев и сокращении количества ягод и фруктов в этом сезоне.