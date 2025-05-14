Урбанист Гриценко выступил против запрета ночной езды на электросамокатах

Урбанист Мирослав Гриценко высказался против идеи запретить передвижение на электросамокатах в ночное время. Об этом сообщили « Краснодарские известия ».

Эксперт сравнил соответствующие ограничения с «отказом от прогресса городской среды».

«Понятно, что на электросамокатчиков постоянно жалуются, поскольку им, бедолагам, пока не выделено обособленное место для перемещения в городе», — заявил специалист.

По его мнению, электросамокаты и велосипеды при надлежащей инфраструктурной поддержке способны стать лучшим и экономически выгодным способом решения проблемы дорожных заторов. При этом создание обособленной сети велодорог может быть сопоставимо по стоимости со строительством небольшой авторазвязки, добавил Гриценко.