Урбанист Черняков указал на проблему дублирования маршрутов городского транспорта в Ставрополе

Урбанист Андрей Черняков обозначил главные трудности, с которыми ежедневно сталкиваются пассажиры общественного транспорта в Ставрополе. Об этом сообщил NewsTracker .

Одной из основных проблем эксперт назвал избыточное повторение маршрутов, создающее перегрузку на определенных городских артериях. Другой серьезной преградой становится нехватка соответствия вместимости автобусов интенсивности пассажиропотока на конкретных линиях.

По словам Чернякова, решением должно стать комплексное переосмысление подхода к автобусному парку, учитывающее конкретные классы и габариты подвижного состава, что обеспечит оптимальное распределение маршрутов и необходимое количество автобусов нужного размера.