Ura.ru: зимний режим работы ввели в аэропорту Салехарда

В аэропорту Салехарда перешли на зимний режим работы. Так, вместе с ним изменилась сетка регулярных полетов. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного аэропорта.

В зимний период будут доступны 13 прямых авиарейсов и 11 вертолетных направлений. В сообщении говорится, что в аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево» запланировано по одному рейсу каждый день.

В Санкт-Петербург самолеты из Салехарда будут летать по средам, пятницам и воскресеньям. Перелеты в Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Горно-Алтайск, Минеральные Воды и другие города будут доступны в прежнем графике.