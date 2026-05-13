URA.RU: жимолость может погибнуть в глинистой и плотной земле

Жимолость — популярная культура среди садоводов благодаря высокой урожайности и полезным свойствам ягод. Чтобы каждый сезон собирать обильный урожай, важно правильно выбрать место для посадки и учесть особенности почвы, сообщил сайт URA.RU .

Несмотря на неприхотливость, жимолость требует грамотного подхода к выбору места для посадки. Культура хорошо переносит различные уровни кислотности почвы, от нейтральных до умеренно кислых (pH от 5 до 7). Оптимальными для нее являются черноземы, серые лесные и подзолистые земли. Главное условие — почва должна «дышать», обеспечивая корням постоянный доступ кислорода.

Следует избегать тяжелой глинистой и плотной земли, так как в таких условиях корни задыхаются, и куст может погибнуть. Также не рекомендуется сажать жимолость в низинах и на участках с близкими грунтовыми водами, поскольку застой влаги губителен для растения.

Для посадки жимолости в открытый грунт необходимо выбрать открытое, солнечное место. Чем больше света, тем обильнее будет цветение и плодоношение. Кусты жимолости можно сажать на расстоянии 1–1,5 метра друг от друга, что обеспечит им достаточное количество света и воздуха. Для посадки достаточно лунки диаметром и глубиной 30–50 см.

Вынутую из ямы землю следует смешать с перегноем, компостом или биогумусом (1,5–2 ведра), суперфосфатом (0,5 стакана) и сульфатом калия (3 столовые ложки). После тщательного перемешивания компонентов с грунтом, смесь засыпают в яму, обеспечивая саженцу питательную среду без риска ожога корней концентрированными удобрениями.