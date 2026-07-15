Ura.ru: заблаговременное бронирование помогает снизить стоимость авиабилета на 10–15%

Лето — время путешествий и отпусков. Чтобы отдых не стал слишком дорогим, стоит уделить внимание покупке авиабилетов. Существует несколько способов сэкономить на перелетах, сообщило Ura.ru .

Заблаговременное бронирование (за три-шесть недель для внутренних рейсов и за два-три месяца для международных) помогает снизить стоимость проезда на 10–15%.

Для сравнения цен можно использовать агрегаторы авиабилетов. Они собирают информацию о ценах на билеты с сайтов авиакомпаний, онлайн-агентств и платформ бронирования. Такие сервисы позволяют удобно сравнивать стоимость рейсов и быстро находить выгодные предложения.

Выбирая аэропорт, стоит рассмотреть возможность использования близлежащих второстепенных аэропортов — перелеты через небольшие аэропорты могут быть значительно выгоднее, чем через крупные международные хабы.