Ura.ru: врачи советуют начинать завершение Петрова поста с легкой белковой пищи

Последний день Петрова поста — 11 июля. Сам по себе пост считается нестрогим: в течение 34 дней верующим разрешалось есть рыбу по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Однако мясо, яйца и молочные продукты были полностью исключены из рациона, сообщило Ura.ru .

За месяц организм привыкает к легкой растительной пище, поэтому желудочно-кишечный тракт может болезненно отреагировать на резкий переход к тяжелой животной еде. Врачи-диетологи настоятельно рекомендуют начинать выход из поста плавно.

Сразу после поста не стоит набрасываться на жирное мясо, жареные блюда и тяжелые закуски. Лучше начать с отварной рыбы, нежирного творога или яиц, постепенно вводя в рацион более сытные продукты.

Организму потребуется несколько дней на перестройку ферментативной системы. Не рекомендуется превращать первый непостный стол в «праздник живота».