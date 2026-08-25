URA.RU: вес рюкзака для путешествий автостопом по России не должен превышать 20 кг

Автостоп остается одним из самых доступных способов увидеть страну. Благодаря новым федеральным трассам и повсеместной связи этот вид путешествий стал безопаснее, но требует строгой подготовки. О ней рассказал сайт URA.RU .

Планировать путь нужно заранее, двигаясь строго в светлое время суток — с 7 утра до 9 вечера. Зимой выезжать следует еще раньше.

Оптимальный выбор — оживленные федеральные трассы М-4 «Дон», М-5 «Урал» или М-10 «Россия». Популярные направления ведут через Казань к Байкалу, в Карелию или на Черноморское побережье.

Рюкзак не должен превышать 20 кг. Одежду выбирают яркую для заметности на трассе. В базовый набор входят паспорт, полис ОМС, наличные (до 5 тысяч рублей), пауэрбанк, вода, дождевик и аптечка. Для ночлега понадобятся палатка со спальником или бюджет на хостел.

Водителю должно быть удобно остановиться. Подходят широкие обочины, развязки и парковки у кафе. На мостах, в тоннелях и на поворотах стоять нельзя. Уверенная открытая поза и улыбка повышают шансы уехать быстрее.

Перед посадкой необходимо сфотографировать госномер авто и отправить геолокацию близким. Если от водителя пахнет алкоголем или он ведет себя нервно, от поездки лучше отказаться. Девушкам стоит занимать заднее сиденье. Разговоры должны быть нейтральными, а документы всегда находятся при пассажире.

Спать в машине незнакомцев опасно. Для отдыха выбирают официальные кемпинги или гостиницы. Всегда нужно иметь резервную сумму на случай, если придется купить билет на автобус или поезд.