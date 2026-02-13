Ura.ru: в Трифонов день не рекомендуется гладить уличных кошек и выносить мусор

В России 14 февраля отмечают народный праздник — Трифонов день. В этот день предки проводили различные обряды: спасали зерновые запасы от мышей, а незамужние девушки молились о счастливом браке, сообщило Ura.ru .

Народные приметы утверждают, что одиночество в этот период способно закрепить свое присутствие на целый год вперед. Рекомендуется провести время в окружении любимых и близких людей, стараясь избегать негативных эмоций вроде грусти или недовольства судьбой.

Кроме того, запрещалось выносить мусор из дома. Согласно традиции, это действие может повлечь утрату семейного благополучия.

Девушкам, не состоящим в браке, лучше не гладить бродячих котов, так как такая практика связана с риском встретить мужа с непостоянным характером.