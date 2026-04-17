Ura.ru: в Светлую субботу принято навещать родных и заниматься благотворительностью

Светлая суббота, завершающий день Пасхальной недели, в 2026 году выпадает на 18 апреля. Этот день насыщен различными церковными традициями и народными обычаями, сообщило Ura.ru .

На протяжении дня принято навещать родных, совершать благие поступки и заниматься благотворительностью. Еще одна традиция — организация общей трапезы, где семьи собираются за одним столом, угощают друг друга куличами, пасхами и окрашенными яйцами.

В этот день не следует проводить поминки по усопшим, так как он предназначен для радости. Также стоит воздержаться от тяжелых физических работ. Церковь не одобряет чрезмерное употребление алкоголя в этот день.