URA.RU: в составе натурального сливочного масла не должно быть растительных жиров и консервантов

В условиях широкого ассортимента не всегда удается найти на магазинных прилавках качественное сливочное масло. О том, как правильно выбирать этот продукт, сообщает сайт URA.RU .

В первую очередь необходимо обращать внимание на состав. Натуральное сливочное масло не содержит растительных жиров, ароматизаторов, консервантов и химических добавок. Оно может состоять лишь из сливок, закваски и соли. Допустимо также применение красителя каротина.

Также важно смотреть на дату производства и период хранения. Не стоит доверять продукту со слишком длительным сроком годности, лучше покупать масло не старше одного месяца. Кроме того, подозрение может вызвать низкая цена.