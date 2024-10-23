URA.RU: в составе натурального сливочного масла не должно быть растительных жиров и консервантов

В условиях широкого ассортимента не всегда удается найти на магазинных прилавках качественное сливочное масло. О том, как правильно выбирать этот продукт, сообщает сайт URA.RU.
В первую очередь необходимо обращать внимание на состав. Натуральное сливочное масло не содержит растительных жиров, ароматизаторов, консервантов и химических добавок. Оно может состоять лишь из сливок, закваски и соли. Допустимо также применение красителя каротина.
Также важно смотреть на дату производства и период хранения. Не стоит доверять продукту со слишком длительным сроком годности, лучше покупать масло не старше одного месяца. Кроме того, подозрение может вызвать низкая цена.
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