Ura.ru: в случае смерти питомца нужно как можно скорее обратиться в специализированные службы

Смерть домашнего животного — большое горе для хозяев. Эксперты рассказали, что делать с телом любимца, чтобы не нарушить закон. Об этом пишет Ura.ru .

В России с 1 марта 2025 года действует приказ Минсельхоза № 677 от 11 ноября 2024 года, который устанавливает правила обращения с биологическими отходами, включая тела умерших домашних животных.

Если питомец умер, нужно как можно скорее обратиться в специализированные службы. Это могут быть государственные и частные ветеринарные клиники, центры ритуальных услуг для животных, пункты приема останков животных или кладбища домашних животных.

Самостоятельно хоронить питомца запрещено законом, так как его тело считается биологическими отходами. За нарушение правил предусмотрены штрафы для граждан от 4 до 5 тысяч рублей.

Единственным законным способом избавиться от тела домашнего животного является кремация. После нее прах можно захоронить на кладбище домашних животных. Там хоронят только прах после кремации, а не тело в землю.

Существует несколько видов кремации: общая и индивидуальная. При общей тело сжигается вместе с другими животными, и урну с прахом хозяину не отдают. При индивидуальной прах возвращают в урне, которую можно хранить дома, отвезти в колумбарий на специализированное кладбище или развеять прах в разрешенном месте.

Также появились новые виды захоронений: биоурны-сады и горшки-колумбарии. В биоурне-саде прах помещают в специальную биоразлагаемую урну с семенами растения. Урну закапывают, и со временем из нее вырастает цветок или дерево. Горшок-колумбарий выглядит как цветочный горшок и состоит из трех частей: емкости для земли, герметичной капсулы для праха с именем питомца и поддона. Со временем из горшка появляется растение, которое можно держать дома.