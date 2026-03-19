Ura.ru: в Родительскую субботу не допускается организация шумных застолий

Православные отметят третью родительскую субботу в период Великого поста 21 марта 2026 года. В этот день принято вспоминать усопших, молиться о них и устраивать поминальные трапезы, сообщило Ura.ru .

В Родительские субботы верующим рекомендуется соблюдать определенные ограничения. В этот день не следует устраивать шумные застолья и веселые празднества — поминальная трапеза должна быть скромной и соответствовать духу дня. Также принято не отказывать в милостыне тем, кто обращается за помощью и действительно в ней нуждается.

Что касается посещения кладбищ, то это остается на личное усмотрение. Церковные правила не содержат строгих предписаний на этот счет.