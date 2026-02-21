Ura.ru: в первый день Великого поста нельзя выполнять тяжелую физическую работу

В 2026 году Чистый понедельник, который открывает период Великого поста, выпадает на 23 февраля. Этот день символизирует внутреннее и внешнее очищение и обновление, сообщило Ura.ru .

Первым делом, прекращается потребление животной пищи: организм очищается от мяса и молочных продуктов, переходя на растительное питание.

Следующим важным аспектом является бережливое отношение к продуктам: любые оставшиеся припасы желательно отдать нуждающимся людям, так как выброс остатков символизирует упадок и неудачи.

Третье правило касается внутреннего мира: важно избегать грубых слов и конфликтов, так как негатив вызывает напряжение души и сердца.

Кроме того, нежелательно заниматься тяжелой физической работой по хозяйству, чтобы сохранить энергию и силу организма.

И наконец, стоит отказаться от пустых разговоров и бесполезных занятий, уделяя больше внимания внутренним размышлениям и подготовке к посту.