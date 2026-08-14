Ura.ru: в первые недели учебы лучше избегать перегрузок дополнительными занятиями у детей

Летние каникулы для школьников — это время отдыха и развлечений, но после них детям бывает сложно вернуться к учебному ритму. Эксперты поделились советами, как сделать переход к школьному режиму более мягким, пишет Ura.ru .

По словам психологов, за лето у ребенка меняются привычки: он привыкает поздно ложиться и поздно вставать. Переход к раннему пробуждению может вызвать усталость и проблемы со сном. Кроме того, перед школой после летней вольницы у ребенка может появиться тревога. Он может переживать из-за новых тем, будущих контрольных, незнакомых учителей или одноклассников. Иногда даже пропадает интерес к учебе и возникает апатия.

Чтобы подготовить ребенка к школьному режиму, психологи советуют не ждать последнего дня каникул. За одну-две недели до 1 сентября нужно каждый день сдвигать время подъема и отбоя на 15–30 минут раньше. Это поможет организму адаптироваться без стресса. Также эксперты рекомендуют придумать утренние и вечерние ритуалы, например, открывать шторы сразу после пробуждения или выходить на балкон на 15–20 минут.

В первые недели учебы лучше избегать перегрузок дополнительными занятиями, например, с репетитором. Также важно не нагнетать тревожную атмосферу в семье. Если проблемы усугубляются, необходимо обратиться за консультацией к психологу.