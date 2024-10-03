URA.RU: в Пермском крае вторая половина осени прогнозируется в пределах климатической нормы

В Пермском крае вторая половина осени и начало зимы прогнозируются в пределах климатической нормы. Об этом написал URA.RU , ссылаясь на Гидрометцентр России.

Синоптики отмечают, что октябрь в регионе ожидается теплее обычного. Среднемесячная температура воздуха в этом месяце будет на один градус выше климатической нормы, рассказал RT.

В декабре средняя температура воздуха прогнозируется в пределах 14 градусов со знаком минус, в январе — в районе 16 градусов со знаком минус, в феврале — до -15, -11 градусов.