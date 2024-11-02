Ura.ru: в ноябре прогнозируют несколько магнитных бурь

В ноябре метеозавимым россиянам предстоит столкнуться с серьезными испытаниями, ожидаетс целая череда магнитных бурь. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По прогнозам специалистов, на Солнце будет несколько вспышек разной интенсивности. Так, первую магнитную бурю люди смогут ощутить уже сегодня, 2 ноября, ближе к вечеру. Однако ожидается, что она будет достаточно слабой.

Кроме того, геомагнитные колебания будут ощутимы также 11, 12, 15 и 20 ноября. Однако самая сильная магнитная буря пока ожидается 24 и 25 ноября, добавили эксперты. Вспышки достигнут критичкских пяти баллов, что будет достаточно сильно ощущаться людьми, более того, может даже отразиться на работе электроприборов.