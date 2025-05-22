Ura.ru: убирать осиное гнездо лучше ночью, когда насекомые менее активны

Осы обожают человеческие угощения: сладкую газировку, свежие фрукты, и даже мясные блюда. Летом и осенью они становятся особенно прожорливыми, охотясь за источниками сахара и белка. Об этом сообщило Ura.ru .

Осы обладают острым нюхом и мгновенно реагируют на аппетитные запахи. Чтобы избежать осиного вторжения, не стоит оставлять открытыми сладости и напитки. Кроме того, следует быть аккуратным в движениях рядом с насекомыми.

Обращаться с осиным гнездом нужно крайне осторожно, так как его жильцы очень вспыльчивы, особенно при ощущении опасности. Лучше всего избавляться от гнезда поздно вечером или ночью, когда осы неактивны и сидят внутри. Эксперты советуют накрыть его плотной тканью, аккуратно срезать и уничтожить, например горячей водой или специальным препаратом.