URA.RU: цена ошибки при самостоятельной установке ГБО очень высока
В стремлении сэкономить на топливе все больше водителей решают установить газобаллонное оборудование (ГБО) самостоятельно. Однако подобные действия могут обернуться серьезными рисками, включая угрозу жизни, пишет URA.RU.
Основная причина, по которой автовладельцы решаются на самостоятельный монтаж ГБО, — это значительная экономия. Комплект оборудования стоит около 20 тысяч рублей, а услуги профессионалов добавляют еще 15–25 тысяч. Вторая причина — самоуверенность: многие считают, что, раз они могут поменять масло или свечи, то справятся и с ГБО. Однако установка газового оборудования требует специальных знаний и навыков.
Главная опасность при самостоятельном монтаже — работа с газом под высоким давлением. Даже небольшая ошибка, например, плохо затянутое соединение или трещина в трубке, может привести к утечке газа. Достаточно малейшей искры, чтобы автомобиль загорелся.
Эксперты отмечают, что цена ошибки при установке ГБО очень высока. Утечка газа, пожар и взрыв — реальные риски, с которыми сталкиваются автолюбители. В Белгородской области произошел взрыв газового баллона в «Газели», установленного кустарным способом, а в Туле сгорела «Газель» из-за нарушения конструкторской документации при установке ГБО.
Типичные ошибки при самостоятельном монтаже включают использование несертифицированных комплектующих, неправильную установку форсунок, отключение отсекателя и неграмотный монтаж электропроводки. Эти ошибки могут привести к серьезным последствиям, включая необходимость дорогостоящего ремонта двигателя или даже взрыв.
При столкновении правильно установленное и зарегистрированное ГБО срабатывает по схеме безопасности, в то время как кустарный монтаж может стать причиной разгерметизации и утечки газа.