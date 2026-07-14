URA.RU: цена ошибки при самостоятельной установке ГБО очень высока

В стремлении сэкономить на топливе все больше водителей решают установить газобаллонное оборудование (ГБО) самостоятельно. Однако подобные действия могут обернуться серьезными рисками, включая угрозу жизни, пишет URA.RU .

Основная причина, по которой автовладельцы решаются на самостоятельный монтаж ГБО, — это значительная экономия. Комплект оборудования стоит около 20 тысяч рублей, а услуги профессионалов добавляют еще 15–25 тысяч. Вторая причина — самоуверенность: многие считают, что, раз они могут поменять масло или свечи, то справятся и с ГБО. Однако установка газового оборудования требует специальных знаний и навыков.

Главная опасность при самостоятельном монтаже — работа с газом под высоким давлением. Даже небольшая ошибка, например, плохо затянутое соединение или трещина в трубке, может привести к утечке газа. Достаточно малейшей искры, чтобы автомобиль загорелся.

Эксперты отмечают, что цена ошибки при установке ГБО очень высока. Утечка газа, пожар и взрыв — реальные риски, с которыми сталкиваются автолюбители. В Белгородской области произошел взрыв газового баллона в «Газели», установленного кустарным способом, а в Туле сгорела «Газель» из-за нарушения конструкторской документации при установке ГБО.

Типичные ошибки при самостоятельном монтаже включают использование несертифицированных комплектующих, неправильную установку форсунок, отключение отсекателя и неграмотный монтаж электропроводки. Эти ошибки могут привести к серьезным последствиям, включая необходимость дорогостоящего ремонта двигателя или даже взрыв.

При столкновении правильно установленное и зарегистрированное ГБО срабатывает по схеме безопасности, в то время как кустарный монтаж может стать причиной разгерметизации и утечки газа.