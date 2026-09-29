URA.RU: теплоизоляционная скорлупа и греющий кабель помогут защитить трубы от замерзания в неотапливаемом помещении

Защитить водопроводные трубы от промерзания на дачах и в частных домах можно с помощью теплоизоляции и греющего кабеля. Способы перечислил сайт URA.RU .

Для открытых участков в подвалах и гаражах советуют использовать трубную изоляцию из вспененного полиэтилена, минеральной ваты или пенополиуретана. Утеплитель монтируют на сухую трубу, проклеивая стыки лентой и обязательно закрывая краны и фитинги.

В промерзающих помещениях под теплоизоляцию рекомендуют укладывать саморегулирующийся греющий кабель, фиксируя его алюминиевой лентой. Перекрещивать кабель или заменять его обычным проводом запрещено.

Если постройка зимой не отапливается, воду из системы лучше слить. Отогревать замерзшую трубу открытым огнем нельзя: закипевшая вода образует пар, высокое давление которого способно разорвать металл.