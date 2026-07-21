URA.RU: светозатеняющая сетка поможет сохранить урожай в теплице в жару

Садоводы хорошо знают, как важно защищать растения от заморозков, но перегрев тепличных посадок — не менее острая проблема. Высокие температуры могут нанести такой же серьезный ущерб, как и болезни, вредители или заморозки, сообщил URA.RU .

Чтобы растения в теплице хорошо росли, важно поддерживать оптимальную температуру — не выше +35 градусов. Наиболее благоприятными считаются показатели +24… +28 градусов днем и +18… +22 ночью. Для контроля температуры рекомендуется установить в теплице несколько термометров на разной высоте.

Если в теплице слишком жарко, необходимо как можно быстрее принять меры. Один из самых простых методов — проветривание. Избегайте застаивания перегретого воздуха внутри теплицы, но помните о том, что сквозняки могут навредить большинству растений.

Если теплица уже находится под кронами деревьев или кустарников с пышной зеленью — это хорошо, но стоит учитывать, что это может снизить освещенность. Также можно создать полутень внутри теплицы, высадив подходящие растения, например, филодендроны или пассифлору, если для этого достаточно места. Еще один вариант — использовать светозатеняющую сетку, которую можно приобрести в специализированных магазинах.

Можно побелить внешнюю сторону парника разведенным в воде мелом, однако этот метод снижает освещенность и не очень удобен для пленочного покрытия. Для теплиц из поликарбоната можно использовать глиняный раствор или специальные затеняющие краски, которые со временем легко смываются водой.