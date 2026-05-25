В летний сезон 2026 года модные тенденции на сумки кардинально изменились. Теперь аксессуары стали главным акцентом образа, привнося в него уникальность и стиль, сообщило Ura.ru .

Среди модных тенденций выделяются две противоположные концепции. Первая — строгие сумки с короткой ручкой, которые подчеркивают статус и уверенность. Вторая — мягкие сумки-хобо и полумесяцы, которые добавляют образу комфорт и легкость.

Также в тренде вытянутые по горизонтали сумки East-West, которые подходят для деловых встреч и вечерних мероприятий. Расстегнутые сумки создают эффект небрежности и естественности.

Среди материалов и фактур предпочтение стоит отдавать длинной бахроме, нежной замше, плетеной коже и тиснению под крокодила.