URA.RU: стоимость очного обучения на бакалавра в ЮУрГУ начинается от 150 тыс. рублей в год

В преддверии приемной кампании вузы Челябинска опубликовали стоимость обучения на различные специальности. В этом году цены вырастут примерно на величину инфляции, написало URA.RU .

ЮУрГУ

В Южно-Уральском госуниверситете стоимость очного обучения на бакалавра или специалиста начинается от 150 тысяч рублей в год. За эти деньги можно выучиться на механика, психолога, социолога, политолога, филолога и другие гуманитарные направления.

Самые дорогие специальности — «Боеприпасы и взрыватели», «Космонавтика» и «Авиастроение» (220,7 тысяч рублей), специальности по управлению и проектированию авиа и ракетных двигателей (209,6 тысяч рублей), а также «Физическая культура» (201,5 тысяч рублей).

Южно-Уральский государственный медуниверситет

Традиционно самой дорогой специальностью вуза является стоматология. В этом году первокурсникам придется выложить за год обучения 340 тысяч рублей. Клинический психолог обойдется в 182 тысячи рублей, фармацевт и медицинская профилактика — в 195 тысяч рублей, педиатр — в 230 тысяч рублей, а врач (лечебное дело) — в 250 тысяч рублей.

Для выпускников, абитуриентов подготовительных курсов и детей сотрудников академии предусмотрены скидки до 20%. Иностранцам или лицам без гражданства РФ выучиться на лечебное дело с применением английского языка обойдется в 330 тысяч рублей в год.

Гуманитарно-педагогический университет

Здесь предлагается рассмотреть не только цену первого курса, но и общую стоимость обучения. Так, выучиться на педагога, педагога-психолога, дефектолога или на педагога определенной отрасли займет четыре года и обойдется в 164,8 тысяч рублей в год или 659,2 тысяч рублей за все время обучения. Два профиля подготовки будут стоить уже 824 тысячи рублей за пять лет обучения. Магистратура и аспирантура оплачивается отдельно.