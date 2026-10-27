Ura.ru: стирать постельное белье рекомендуют раз в 7–10 дней

Оптимальный режим для большинства людей — менять и стирать постельное белье раз в 7–10 дней. Об этом говорится в материале Ura.ru .

За это время на ткани успевают накопиться пот, кожный жир, частички кожи и пыль, а также создаются условия для размножения пылевых клещей. Стирка при температуре 60 градусов и выше помогает эффективнее удалять загрязнения и снижать количество микроорганизмов. Если белье меняется реже, оно быстрее теряет свежесть, а у чувствительных людей могут появляться раздражение и аллергические реакции.

Чаще стирать белье стоит при аллергии на пыль или клещей, при повышенной потливости, в жару, а также если в постели спят домашние животные. В таких случаях интервал лучше сократить до три-пять дней или хотя бы до одной стирки в неделю с дополнительным проветриванием постели.

Если кто-то в доме болеет, постельное белье и наволочки желательно менять чаще и стирать при более высокой температуре. Для детской постели рекомендации обычно строже: менять белье стоит не реже раза в неделю, а при загрязнении — сразу.

Для повседневной стирки подходит режим с температурой 40–60 градусов в зависимости от ткани, а для хлопка и льна допустимы более высокие температуры. Важно хорошо выполаскивать белье, чтобы на ткани не оставалось моющего средства, и тщательно просушивать его: влажная ткань быстрее приобретает затхлый запах. Постельное белье лучше иметь в двух-трех комплектах, чтобы менять его без спешки.