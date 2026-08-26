URA.RU: совместный досуг, секции и встречи с друзьями помогут отвлечь ребенка от гаджетов

Использование мобильных устройств детьми стало распространенной проблемой. Чтобы решить ее, важно наладить диалог с ребенком и сформировать здоровые привычки, сообщил URA.RU .

Эксперты отмечают, что зачастую телефон становится для ребенка способом справиться с тревогой, скукой и одиночеством, а также возможностью компенсировать низкую самооценку и восполнить дефицит общения. В виртуальном мире дети находят друзей, признание и мгновенную обратную связь, которые не всегда могут получить в реальной жизни.

Чтобы помочь ребенку отказаться от чрезмерного использования гаджетов, родителям следует отказаться от роли «контролера» и организовать конструктивный диалог. Необходимо совместно разработать правила использования телефона и предложить альтернативные занятия.

Среди тем для обсуждения могут быть отказ от использования телефона за час до сна, отсутствие телефона на обеденном столе, использование телефона после выполнения домашних заданий и совместный отказ от телефонов в выходные дни. Важно, чтобы родители также соблюдали установленные правила.

Если ограничить время использования телефона, необходимо заполнить освободившееся время интересными занятиями. Например, можно организовать совместный досуг, записать ребенка в кружки и секции, организовать встречи друзей ребенка у вас дома или вовлечь его в совместные проекты.

Также можно ввести концепцию «безгаджетных зон» и «безгаджетного времени», чтобы ограничить использование телефонов в определенные моменты и местах.

Цель — не запретить использование телефона, а научить подростка осознанно им пользоваться. Для этого можно составлять вместе с ним ежедневный план, включающий уроки, помощь по дому, свободное время и время для сна.