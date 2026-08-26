URA.RU: затяжные дожди грозят развитием фитофтороза на ботве картофеля

Продолжительные дожди могут серьезно навредить урожаю картофеля. Из-за сырости почва долго не просыхает, что способствует развитию фитофтороза на ботве и усложняет выкопку клубней. В таких условиях важно учитывать состояние ботвы, уровень зрелости клубней и прогноз погоды, сообщил URA.RU .

Основная проблема заключается в том, что повышенная влажность благоприятствует развитию болезней. При сильных осадках патогены с пораженной ботвы могут проникать в почву и инфицировать клубни. Кроме того, во время уборки урожая клубни могут заразиться при контакте с больной ботвой или влажной почвой, а также в результате механических повреждений.

Еще одна сложность связана с самим процессом уборки. На сырой и тяжелой почве клубни сильно загрязняются, а при использовании лопаты или другого инструмента возрастает риск появления порезов и ушибов на картофеле. Подобные повреждения крайне нежелательны, особенно если отправлять урожай на хранение.

Если картофель уже созрел или ботва уже удалена, уборку откладывать не рекомендуется. В первую очередь следует изучить прогноз погоды и воспользоваться первым подходящим промежутком времени без дождей. Этот же принцип применим к картофелю, у которого ботва полностью отмерла или была удалена заранее. Обычно уборку планируют примерно через 10–14 дней после скашивания ботвы, однако определяющим фактором остается погода.

Если картофель еще не созрел и ботва остается зеленой, основным ориентиром становится благоприятное погодное окно. В этом случае необходимо заранее спланировать удаление ботвы, чтобы оно пришлось примерно на 10–14 дней до предполагаемой даты уборки.