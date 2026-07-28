URA.RU: солнцезащитная пленка на окно с зеркальным эффектом поможет пережить жару в квартире без кондиционера

В летний зной, когда температура поднимается выше 30 градусов, многие сталкиваются с проблемой перегрева в квартире. URA.RU подготовил несколько простых советов, которые помогут создать более комфортные условия.

Высокие температуры особенно опасны для детей, пожилых людей, беременных женщин и лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой или дыхательной системы. Важно избегать перегрева, пить достаточно воды и по возможности находиться в прохладном помещении. При появлении слабости, головокружения, тошноты или температуры выше 40 градусов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Чтобы охладить квартиру без кондиционера, закрывайте окна и шторы днем. В самые жаркие часы, с 10:00 до 20:00, держите окна закрытыми и задерните плотные шторы, особенно на солнечной стороне. Это поможет уменьшить нагрев помещения.

Проветривайте квартиру ночью и ранним утром. Когда температура на улице становится ниже, откройте окна и устройте сквозное проветривание на 20–40 минут. Это позволит выпустить накопившееся за день тепло и наполнить квартиру более прохладным воздухом.

Используйте вентиляторы и портативные кондиционеры. Если установить обычный кондиционер невозможно, рассмотрите портативный вариант или вентилятор. Портативный кондиционер не требует сложного монтажа, но для эффективной работы воздуховод необходимо вывести через окно.

Отключайте лишнюю технику. Любой работающий электроприбор выделяет тепло. По возможности отключайте технику, которой не пользуетесь. Использование духовки и плиты лучше перенести на утренние или вечерние часы.

Используйте прохладную воду. Прохладный душ, умывание и влажное полотенце на шее, запястьях или локтевых сгибах помогают организму быстрее отдавать тепло. Вода должна быть прохладной, а не ледяной.

Используйте солнцезащитную пленку на окно с зеркальным эффектом. Она отражает часть солнечного тепла и света, благодаря чему помещение медленнее нагревается в течение дня.