URA.RU: сохранить грибы на зиму можно в сыром, вареном или жареном виде

Замораживание — удобный способ сохранить грибы на длительное время. Правильно замороженные грибы могут сохранять свои питательные свойства при температуре −18 градусов на протяжении года. Есть несколько способов заморозки грибов: в сыром, вареном и жареном виде, а также в виде икры или пюре, сообщил URA.RU .

Для правильной заморозки свежих грибов их нужно очистить от земли, хвои и мха, обновить срез ножки. Мыть грибы перед заморозкой не рекомендуется, так как избыточная влага может нарушить их структуру. Мелкие грибы можно оставить целыми, а крупные — нарезать пластинами толщиной 5–7 мм или кубиками.

Затем нужно выложить нарезку в один слой на плоскую поверхность (тарелку, разделочную доску или поднос, застеленный пергаментом) и поместить в морозильную камеру на 2–4 часа. После этого грибы пересыпают в зип-пакеты или вакуумные пакеты, удаляют из них лишний воздух, подписывают дату и вид грибов.

Этот метод подходит для пластинчатых грибов. Сначала грибы промывают в тазу с холодной водой, удаляют червоточины. Затем их заливают кипятком так, чтобы вода слегка их покрывала, доводят до кипения, снимают пену и варят 5–10 минут (для очень крупных кусков — до 15 минут). После этого грибы откидывают на дуршлаг, дают воде полностью стечь, затем промокнули их бумажными полотенцами, удалив остатки влаги. Распределить остывшие грибы по пакетам небольшими порциями.

Метод подходит для лисичек, маслят и опят. Предварительное обжаривание позволяет выпарить лишнюю влагу и усилить аромат грибов. Грибы моют, нарезают и выкладывают на сухую холодную сковороду. Жарят на среднем огне, помешивая, до полного испарения жидкости. Затем добавляют немного растительного масла, мелко нарезанный лук (по желанию) и соль. Жарят еще 5–7 минут до появления золотистой корочки. Перекладывают грибы вместе с маслом в миску и полностью остужают при комнатной температуре. Расфасовывают остывшие грибы по контейнерам или плоским пакетам.