Ura.ru собрал автомобильные приметы, которые помогут избежать неприятностей на дороге

Даже прагматичные водители становятся суеверными за рулем: ритуалы помогают им чувствовать себя спокойнее, а знатоки утверждают, что так можно реже общаться с сотрудниками ДПС и избегать неприятностей на дороге. Об этом говорится в материале Ura.ru .

Перед покупкой автомобиля стоит узнать о прежнем владельце как можно больше, чтобы не навлечь его неприятности, а после серьезного ДТП от сделки лучше воздержаться.

Многие водители верят в приметы: покупку обязательно «обмывают», кладут монету в бардачок на удачу и оставляют иконку Николая Угодника. Ругать машину нельзя, а свист в салоне привлекает ГИБДД. Перед дальней дорогой автомобиль лучше не мыть, но нужно обязательно поесть. Перед выездом рекомендуют постучать по капоту на удачу и для проверки на наличие зверьков. Чтобы реже получать штрафы, удостоверение держат в левом нагрудном кармане, а пересчитывать деньги за рулем нельзя.