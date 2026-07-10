Арбузы лучше покупать с начала августа до конца сентября, когда они естественным образом созревают и накапливают максимальное количество сахара. Об этом сообщило Ura.ru .

Важно и место покупки: следует выбирать официальные торговые точки — рынки, магазины, павильоны. Продавец должен предоставить сертификат качества.

При выборе арбуза нужно обращать внимание на его форму: слегка приплюснутая считается признаком сладости. Желтое пятно на боку должно быть насыщенным и диаметром от пяти до десяти сантиметров — это указывает на спелость. Полосы на кожуре должны быть контрастными, а сама кожура — твердой и глянцевой.