С приходом сентября на Ямале открылся сезон сбора грибов. Любителям «тихой охоты» посоветовали отправляться за урожаем в пасмурную, но сухую погоду, сообщило Ura.ru .

Такие условия обеспечивают комфорт во время прогулки и помогают сохранить свежесть собранных грибов. Пик урожайности приходится на конец августа и сентябрь. В это время можно найти белые грибы, грузди, рыжики, волнушки и другие популярные виды.

Среди наиболее распространенных грибов на Ямале осенью можно выделить маслята, подберезовики, подосиновики, сыроежки, моховики, опята, плютей олений. Редкие виды, такие как горькушка, серушка и гладыш, также встречаются в это время года.