Ura.ru: щетки робота-пылесоса со временем стирают лаковое покрытие полов, ножки мебели и углы шкафов

Робот-пылесос — удобное устройство для поддержания чистоты в доме, но у него есть неочевидные риски. Эксперты выделяют несколько возможных проблем при использовании таких устройств, пишет Ura.ru .

Кибербезопасность. Современные модели роботов-пылесосов оснащаются камерами, микрофонами и LiDAR-сенсорами. Это позволяет злоумышленникам получить доступ к личному пространству владельцев. Хакеры могут управлять устройством, получив доступ к камере или микрофону. Кроме того, не всегда понятно, какие данные собирает производитель и насколько надежно они защищены.

Здоровье. Люди с астмой или аллергией могут столкнуться с проблемами при использовании робота-пылесоса. Вращающиеся щетки устройства разбивают скопления пыли и поднимают ее в воздух, что может вызвать обострение аллергии. Модели со слабым HEPA-фильтром могут пропускать обратно в комнату часть шерсти животных, мелкой пыли, спор плесени и клещей. Нерегулярная чистка пылесборника и фильтра может привести к размножению бактерий внутри устройства.

Риски для имущества. Щетки робота-пылесоса со временем стирают лаковое покрытие полов, ножки мебели и углы шкафов. Устройство может повреждать обивку мебели и электронику, зацепляясь за провода. При перегреве литий-ионных аккумуляторов или попадании влаги внутрь робот-пылесос может стать причиной пожара.