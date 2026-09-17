Ura.ru: самовольный слив воды из батареи может оставить дом без тепла

Самостоятельно сливать воду из радиатора перед отопительным сезоном опасно: это может привести к протечке, затоплению и сбоям в работе общедомовой системы. Такие работы следует поручать специалистам управляющей компании, сообщает Ura.ru .

Откручивание крана, пробки или соединения не гарантирует контролируемый слив воды. Поврежденная резьба, изношенная прокладка или неисправная арматура могут вызвать течь. Теплоноситель под давлением способен быстро залить квартиру и соседей, а горячая вода — причинить ожоги.

Слив воды даже из одного радиатора меняет давление и объем теплоносителя в системе. В трубы может попасть воздух, из-за которого возникают шум, неравномерный нагрев и воздушные пробки. Неисправность может затронуть не только квартиру, но и весь подъезд.

Оставлять отопительную систему пустой без необходимости также не рекомендуется: контакт металла с воздухом ускоряет коррозию. Обычно трубы и радиаторы поддерживают заполненными теплоносителем круглый год, а слив допускается только при ремонте или аварии.

Стояки и элементы общедомовой системы обслуживает управляющая организация. Ответственность за самовольно замененный радиатор или последствия затопления может лечь на собственника квартиры. Промывку, замену или отключение батареи необходимо согласовать с управляющей компанией и доверить мастеру.