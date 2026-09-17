Ura.ru: самовольный слив воды из батареи может оставить дом без тепла
Самостоятельно сливать воду из радиатора перед отопительным сезоном опасно: это может привести к протечке, затоплению и сбоям в работе общедомовой системы. Такие работы следует поручать специалистам управляющей компании, сообщает Ura.ru.
Откручивание крана, пробки или соединения не гарантирует контролируемый слив воды. Поврежденная резьба, изношенная прокладка или неисправная арматура могут вызвать течь. Теплоноситель под давлением способен быстро залить квартиру и соседей, а горячая вода — причинить ожоги.
Слив воды даже из одного радиатора меняет давление и объем теплоносителя в системе. В трубы может попасть воздух, из-за которого возникают шум, неравномерный нагрев и воздушные пробки. Неисправность может затронуть не только квартиру, но и весь подъезд.
Оставлять отопительную систему пустой без необходимости также не рекомендуется: контакт металла с воздухом ускоряет коррозию. Обычно трубы и радиаторы поддерживают заполненными теплоносителем круглый год, а слив допускается только при ремонте или аварии.
Стояки и элементы общедомовой системы обслуживает управляющая организация. Ответственность за самовольно замененный радиатор или последствия затопления может лечь на собственника квартиры. Промывку, замену или отключение батареи необходимо согласовать с управляющей компанией и доверить мастеру.