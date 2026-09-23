URA.RU: салициловая кислота помогает эффективно бороться с черными точками

Выдавливание черных точек в домашних условиях травмирует кожу, расширяет поры и грозит занесением инфекции. Об этом сообщил сайт URA.RU в материале о правилах ухода за лицом.

Открытые комедоны образуются при скоплении кожного сала и омертвевших клеток, которые темнеют при контакте с кислородом. На появление высыпаний влияют генетика, гормоны и применение косметики с маслами.

Для очищения закупоренных пор рекомендуется салициловая кислота (BHA) в концентрации до 2%, а для бережного отшелушивания — AHA-кислоты. Очищать лицо советуют мягкими средствами с pH 5–5,5, отказавшись от жестких щеток, абразивных скрабов и щелочного мыла.

В материале подчеркнули, что безопасную схему лечения заболеваний кожи может подобрать только дерматолог.