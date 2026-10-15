Ura.ru: рыбные консервы в России стоят от 75 рублей за банку

Рыбные консервы в российских магазинах можно купить по цене от 75 рублей за банку. Об этом сообщил Ura.ru председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов.

По его словам, шроты занимают более 10% ассортимента категории, в магазинах представлено от 5 до 20 видов, а минимальные цены начинаются от 75 рублей за банку 160 граммов. Сайра занимает около 5% ассортимента, покупателям доступно от 3 до 7 видов, банка весом 240 граммов стоит от 160 рублей. На скумбрию приходится почти 7% ассортимента, в торговых сетях представлено от 2 до 14 видов, минимальная стоимость составляет 86 рублей за банку того же веса. Около 7% ассортимента скумбрии обеспечивают поставки из Китая.

В крупных торговых сетях минимальная стоимость консервов из сельди начинается от 85 рублей за банку весом 240 граммов, банка консервированного тунца того же веса стоит от 90 рублей.