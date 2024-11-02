Ura.ru: россиян призвали исследовать цены перед Черной пятницей и сравнить предложения, чтобы не переплачивать

Чтобы поход по магазинам в Черную пятницу «не съел» половину бюджета, стоит придерживаться определенных правил. О том, что же это за правила, рассказал сайт Ura.ru.
Сперва россиянам советуют не торопиться с покупками, а грамотно изучить цены. Узнать реальность предлагаемой выгоды поможет анализ стоимости товара в течение сезона. Бывает, что к Черной пятнице продавцы устанавливают на товар более высокую цену, а затем пишут обычную.
Для сравнения предложений у разных продавцов можно использовать онлайн-сервисы.
Также стоит подписаться на рассылки любимых вами магазинов. Многие продавцы отправляют своим подписчикам эксклюзивные предложения и ранний доступ к распродажам.
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