Ura.ru: россиян призвали исследовать цены перед Черной пятницей и сравнить предложения, чтобы не переплачивать

Чтобы поход по магазинам в Черную пятницу «не съел» половину бюджета, стоит придерживаться определенных правил. О том, что же это за правила, рассказал сайт Ura.ru .

Сперва россиянам советуют не торопиться с покупками, а грамотно изучить цены. Узнать реальность предлагаемой выгоды поможет анализ стоимости товара в течение сезона. Бывает, что к Черной пятнице продавцы устанавливают на товар более высокую цену, а затем пишут обычную.

Для сравнения предложений у разных продавцов можно использовать онлайн-сервисы.

Также стоит подписаться на рассылки любимых вами магазинов. Многие продавцы отправляют своим подписчикам эксклюзивные предложения и ранний доступ к распродажам.