Ura.ru: резкое похолодание придет в Челябинскую область | 360°

Общество 13 мая 2024, 12:06 Ura.ru: резкое похолодание придет в Челябинскую область

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Челябинский гидрометеоцентр сообщил о резком похолодании в регионе 14, 15 и 16 мая. В эти дни столбики термометров будут показывать до -5 градусов в ночное время суток, написал сайт Ura.ru.

На данный момент в регионе продолжают идти осадки в виде снега. Небольшое тепло, пришедшее в область на минувших выходных, сменилось похолоданием до околонулевой температуры. Осадки продлятся минимум до конца понедельника, 13 мая.

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Движение на региональных и федеральных трассах пока остается открытым, говорится в сообщении.