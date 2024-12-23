Ura.ru: решение о назначении 13-й зарплаты принимает только руководство предприятия

Многие россияне в конце года или начале января ждут так называемой праздничной премии, именуемой 13-й зарплатой. Однако такая выплата не является обязательной, решение о дополнительном денежном поощрении сотрудников принимает только руководство организации, пишет сайт Ura.ru.
Отмечается, что новогодняя выплата не облагается налогом. Как правило, право на 13-ю зарплату связывают с достижениями сотрудников по итогам года и экономическими показателями работодателя.
При этом претендовать на итоговую премию могут как официально трудоустроенные граждане, так и те, кто работает по срочному договору или на условиях гражданско-правового характера.
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