URA.RU развеял миф об эффективности киноприема со спасением задыхающегося человека проколом шеи шариковой ручкой

Популярный киноприем со спасением задыхающегося человека проколом шеи шариковой ручкой не работает в реальной жизни и опасен для человека. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на результаты научных экспериментов.

Во время тестов лишь один из десяти участников без подготовки смог проткнуть ткани шеи ручкой, потратив на это три попытки и более пяти минут. При этом узкий корпус предмета не обеспечивает достаточный для дыхания поток воздуха.

Процедуру экстренной крикотиреотомии способны безопасно провести исключительно врачи. Манипуляции подручными предметами грозят сильным кровотечением и повреждением трахеи. Очевидцам при удушье пострадавшего необходимо немедленно вызвать экстренные службы и применять стандартные приемы первой помощи.