URA.RU развеял миф о перераспределении коммунальных долгов на всех жильцов

Многие жильцы многоквартирных домов заблуждаются по поводу обязанностей управляющей компании (УК) и своих прав. Неверное понимание правил общежития приводит к распространению коммунальных мифов. URA.RU рассмотрел несколько распространенных заблуждений.

Считается, что долги по коммунальным платежам одного жильца могут быть переложены на соседей. На самом деле долг одного собственника не распределяется на остальных. В квитанциях могут фигурировать расходы на общие нужды, такие как освещение подъезда или уборка, но это не оплата чужого потребления в квартире.

Бытует мнение, что если собственник не живет в квартире, то он не обязан платить за коммунальные услуги. Это не так. Собственник все равно должен оплачивать содержание общедомового имущества. Перерасчет отдельных коммунальных услуг возможен только в соответствии с установленными правилами и не распространяется на все платежи.

Некоторые жильцы полагают, что УК должна решать любые бытовые проблемы. Однако зона ответственности УК ограничивается содержанием общего имущества: инженерные сети, подъезды, двор, безопасность и аварийные работы в пределах договора. Ремонт внутри квартиры и улаживание конфликтов между соседями не входит в обязанности УК.

Существует заблуждение, что УК присваивает себе деньги, собранные на общедомовые нужды (ОДН). На самом деле средства на ОДН являются целевыми и должны быть переданы поставщикам ресурсов. Также ошибочно считать деньги на капремонт свободным бюджетом — их разрешено направлять только на установленные виды работ.