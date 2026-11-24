URA.RU опубликовало материал о том, как подобрать пропорции для блинов, оладий и блинчиков. Издание приводит простую формулу «все по одной», позволяющую обойтись без весов и мерного стакана.

Издание рассказало, как приготовить оладьи и блины на кефире. Для придания тесту легкости и воздушности в него добавляют соду в последнюю очередь, быстро перемешивают и оставляют на 5–10 минут.

Для оладий на кефире (2,5%) потребуются кружка кефира, кружка муки, яйцо, столовая ложка сахара и масла, неполная чайная ложка соды и щепотка соли. Из такого набора получится 12 больших оладий.

Для тонких блинчиков используют смесь кефира и молока с добавлением яйца, сахара, масла и соды (выход — 16–18 штук). Издание подчеркивает, что пропорция универсальна: менять нужно только жидкость (кефир, молоко, воду) и добавки (соду, разрыхлитель, дрожжи). Главные правила — не переборщить с мукой и дать тесту «отдохнуть».