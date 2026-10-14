URA.RU раскрыл правила ухода за кухонной техникой и посудой у поваров

Регулярная уборка и отказ от чистящих спреев в пользу пен и гелей помогают поварам сохранять технику и посуду чистыми. Об этом сообщил сайт URA.RU .

На профессиональной кухне посуду моют несколько раз в день, а оборудование приводят в порядок сразу после закрытия заведения, как только приборы остынут. Против загрязнений повара используют средства с пометкой «антижир» — гели и пены показывают себя эффективнее аэрозолей.

При чистке поверхностей также важно учитывать материал. Стальные решетки выдерживают сильные кислоты или щелочи, тогда как для чугуна требуются щадящие методы вроде пароочистителя или замачивания без абразивов и жестких щеток. Любые химические составы необходимо полностью смывать водой, чтобы они не попали в пищу, а проводить уборку следует строго в перчатках.