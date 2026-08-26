Ura.ru: работа с полимерной глиной снижает уровень кортизола и улучшает мелкую моторику

Лепка из полимерной глины становится все более популярным хобби в России. За последние годы количество публикаций в соцсетях с хештегом #полимернаяглина выросло на 45%. Полимерная глина, или термопластика, появилась в 1930-х годах в Германии и использовалась для изготовления кукольных голов и театрального реквизита. В 1970-х годах глина стала популярной среди художников и ювелиров, а в 1990-х с развитием интернета хобби вышло в массовый сегмент, пишет Ura.ru .

Сегодня лепка из полимерной глины — глобальное явление с миллионами поклонников, онлайн-курсами и профессиональными фестивалями. Материал привлекает доступностью, разнообразием техник и возможностью создавать украшения, декор и фигурки.

Работа с полимерной глиной снижает уровень кортизола, улучшает мелкую моторику и концентрацию внимания. Для офисных работников лепка позволяет «перезагрузить» мозг после работы на компьютере, для родителей — провести совместное занятие с детьми, а для пожилых людей — это профилактика артрита и деменции.

Для работы с термопластиком понадобятся: гладкая рабочая поверхность (стекло, керамическая плитка или лист бумаги); скалка; канцелярский нож или лезвие; зубочистки для отверстий и текстур; влажные салфетки для очистки рук; паста-машина для тонких пластов; силиконовые перчатки, чтобы не оставлять отпечатков; духовка, термометр, противень с пергаментом и фольга (для запекаемой глины).

Рекомендуется начинать с простых проектов, таких как бусины, брелоки, кулоны, магниты на холодильник. Чтобы освоить лепку, нужно научиться делать базовые элементы для фигурок: шарики, колбаски, конусы, кубы.