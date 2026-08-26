Ura.ru: пустую флягу из-под воды можно использовать для создания вертикального огорода

Пустые пластиковые фляги из-под питьевой воды можно использовать в хозяйстве повторно, сэкономив деньги и сократив количество мусора. Об этом пишет Ura.ru .

Из таких фляг можно создать множество полезных предметов. Например, на балконе из них получится вертикальный огород. Для этого нужно закрепить обрезанные бутыли рядами на вертикальной деревянной плоскости, заполнить грунтом и высадить зелень или клубнику.

Также из фляги можно сделать органайзер. Для этого ее нужно разрезать пополам. Верхнюю часть с горлышком можно использовать как воронку, а нижнюю — превратить в контейнер для гаек, шурупов, саморезов или инструментов. Если вырезать сбоку емкости широкое окошко, получится подвесная корзинка для прищепок, перчаток и губок.

Из пустой фляги также легко смастерить совок для сыпучих материалов. Для этого нужно срезать нижнюю часть бутылки под углом 45 градусов. Чтобы сделать держатель для рулонов мусорных мешков, надо отрезать верхнюю треть фляги, оставив горлышко, и продеть через него палочку или рейку.