В июле томаты часто поражаются вершинной гнилью — заболеванием, которое вызывает появление темных пятен на плодах. Такие помидоры теряют товарный вид и становятся несъедобными, сообщило Ura.ru .

Причина вершинной гнили всегда одна — нехватка кальция. Однако дело не всегда в бедной почве. Часто проблема возникает из-за нерегулярного полива, избытка азотных удобрений, сильной жары, поврежденных корней или слишком кислой почвы.

Если на томатах появилась вершинная гниль, пораженные плоды необходимо уничтожить. Затем нужно действовать по двум направлениям: дать кальций по листу и подкормить корни. Самый быстрый способ — опрыскать кусты специальным кальциевым удобрением в хелатной форме.