Ura.ru: при замене общего стояка собственнику нужно обеспечить доступ к трубе и освободить рабочую зону

При замене общего стояка собственнику нужно обеспечить доступ к трубе и освободить рабочую зону: убрать мебель, бытовую технику и вещи. Об этом сообщил URA.RU .

При получении уведомления о замене стояка уточните дату, время отключения воды или отопления и контакты ответственного лица. Если труба зашита коробом, порядок вскрытия согласуйте с УК заранее. Не демонтируйте отделку до осмотра: зафиксируйте состояние на фото и уточните, кто восстановит ремонт.

Замена общего стояка — обязанность УК. Она должна обследовать участок, определить объем работ и предупредить об отключении ресурсов. Бригада демонтирует старую трубу, установит новую и проверит герметичность. Включение воды до проверки соединений запрещено. Разводка внутри квартиры после первого крана обычно относится к зоне ответственности владельца.

После монтажа осмотрите соединения на предмет течей. Зафиксируйте в акте замененные трубы и материалы испытаний. Если при работах повредили стены или плитку, задокументируйте это фото/видео и направьте письменное требование в УК об устранении дефектов. При игнорировании обращайтесь через ГИС ЖКХ или почтой.