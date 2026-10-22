360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Ura.ru: при выборе проточного водонагревателя важно верно рассчитать мощность

    Проточный водонагреватель нагревает воду по мере ее прохождения через прибор, а не хранит горячую воду в баке, как накопительный. Об этом сообщил материал URA.RU, в котором перечислены основные ошибки при выборе такого устройства.

    При выборе проточного водонагревателя важно верно рассчитать мощность с учетом количества точек водоразбора и температуры воды на входе. Прибор следует брать с запасом производительности, чтобы при открытии двух кранов не падала температура. Электрические модели проще в установке, но требуют мощной проводки, тогда как газовые выдают больший поток, однако нуждаются в дымоходе и профессиональном монтаже.

    Мощный электрический прибор нельзя включать в обычную розетку. Перед покупкой необходимо проверить сечение кабеля, номинал автомата и наличие заземления. Из-за риска перегрева и возгорания рекомендуется выделить отдельную линию от щитка, а при высокой мощности — согласовать нагрузку с управляющей компанией.